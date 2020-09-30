100 ألف من وزير الرياضة لكل لاعب من النصر في حال بلوغ النهائي

تقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي مكافأة تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي النصر في حال وصولهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

واستطاع النصر الوصول إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد للمرة الأولى، بعدما تغلب على مواطنه أهلي جدة بهدفين دون رد في ربع النهائي يوم الأربعاء.

وهنأ وزير الرياضة، صفوان السويكت رئيس نادي النصر في اتصال هاتفي وذلك بعد وصول الفريق إلى نصف النهائي، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه الفريق ومتمنياً له التوفيق في مشواره القادم، وبلوغ المباراة النهائية.