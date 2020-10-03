"الآسيوي" يرفض احتجاج أهلي جدة ضد مشاركة لاعبي النصر

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من أهلي جدة ضد مواطنه النصر حول مشاركة بعض اللاعبين في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 يوم الخميس.

ونشر الاتحاد القاري يوم السبت، قرارات اجتماع لجنة الانضباط والأخلاق، وأحدها رفض احتجاج الأهلي على مشاركة بعض لاعبي النصر في مباراة الفريقين التي كسبها الأخير بهدفين دون رد وتأهل من خلالها إلى نصف النهائي.

وجاء في نص القرار: تم رفض الاحتجاج المقدم من نادي الأهلي السعودي حول مشاركة بعض لاعبي النصر في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا وفقاً للمادة 59.1 من لوائح دوري أبطال آسيا 2020.