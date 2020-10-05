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النصر يتعاقد مع علي الحسن قادماً من الفتح

المصدر: العربية.نت
الحسن في مباراة سابقة أمام فريقه الجديد
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وقع النصر في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين مع علي الحسن لاعب الفتح والمنتخب السعودي الأولمبي عقداً احترافياً يبدأ من الموسم المقبل الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري.

وشارك الحسن (23 عاماً) في 22 مباراة مع الفتح في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي سجل خلالها هدفين أمام النصر في مباراة الدور الثاني وكذلك الحزم، فيما كان أحد العناصر التي ساهمت بوصول المنتخب السعودي إلى أولمبياد طوكيو بعد بلوغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً مطلع العام الجاري.

وانضم الحسن إلى مجموعة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النصر بعد نهاية الموسم الماضي ومنهم أمين بخاري وعبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي وأسامة الخلف وعبدالفتاح عسيري، بالإضافة إلى عبدالعزيز العلاوي وعبدالله الشنقيطي، كما ضم الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز.

كلمات دالّة

#النصر, #علي الحسن, #علي لاجامي, #عبدالفتاح عسيري
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