بيتروس ينفي الرحيل.. ويؤكد: عقدي مع النصر يمتد لموسمين

أكد البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، استمراره مع ناديه في الموسم المقبل، نافياً الأخير غير الرسمية التي انتشرت حول احتمالية رحيله عن صفوف النادي المنتمي إلى العاصمة السعودية.

وربطت أخبار غير رسمية قدوم علي الحسن لاعب الفتح يوم الاثنين إلى النصر، وقبل ذلك تعاقد الأخير مع عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب، برحيل بيتروس الذي يدافع عن ألوان النصر منذ 2018.

وكتب بيتروس عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": إلى مشجعي العالمي، الإشاعات التي يتم تدوالها حول مغادرتي النصر جميعها غير صحيحة، لدي عقد مدته سنتان وسنكون سعداء سوياً.. بمساعدتكم ودعمكم سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم.

وانتقل بيتروس إلى النصر صيف 2018 قادماً من ساوباولو البرازيلي، وخاض مع الفريق الأصفر 62 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، كما ساهم بحصول الفريق على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر.