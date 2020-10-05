تدشين ملف استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، يوم الاثنين، ملف ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام عام 2030.

وقال وزير الرياضة السعودي في حفل التدشين الذي شهد الكشف عن شعار الملف: الترشيح ليس مجرد فرصة، هذا الترشيح هو حلم وطن. فيما أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية أن التأثير الذي ستحدثه الدورة سيكون كبيراً، وسيطور رياضة المرأة في قارة آسيا بشكل أكبر.

وأكد الأمير فهد بن جلوب بن مساعد المدير التنفيذي لملف "الرياض 2030" أن السعودية عازمة على استضافة الدورة الآسيوية للمرة الأولى في المملكة، وأشار الأمير نواف بن فيصل العضو الفخري في اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن الاستضافة ستحقق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 والمتمثلة برفع نسبة مشاركة المجتمع في الرياضة إلى 40%.