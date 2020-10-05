5 لاعبين من النصر في تشكيلة نصف نهائي دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 5 لاعبين من النصر السعودي في قائمة فريق نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب والتي شهدت تأهل بيرسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية التي ستقام في ديسمبر المقبل.

وتجاوز بيرسبوليس الإيراني خصمه النصر السعودي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان 1-1 في أشواط المباراة الأصلية والإضافية.

وضمت القائمة الأسترالي براد جونز كحارس مرمى، وعوض خميس ظهيراً أيسر بالإضافة إلى عبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري في خط الوسط والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في خط الهجوم.

واختار الاتحاد القاري المدافعين الإيرانيين شجاعي خليل زاده وسياماك نعمتي وحسين كنعاني في خط الظهر، وأحمد نور الله بالإضافة إلى بشار رسن في خط الوسط، وفي المقدمة مهدي عبدي مسجل هدف التعادل.