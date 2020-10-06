البرازيلي جوليانو ينضم إلى باشاك شهير التركي

أعلن نادي باشاك شهير التركي صباح يوم الثلاثاء التعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر السعودي السابق ليدعم صفوفه في الموسم الحالي الذي يشارك فيه ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان جوليانو قد أعلن رحيله الأسبوع الفائت عن النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق السعودي حقق خلالهما بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019 وبطولة السوبر مطلع العام الجاري.



وسيكون جوليانو ضمن العناصر التي ستدافع عن ألوان النادي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما وقع في مجموعة صعبته ضمته إلى جانب لايبزيغ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وأحرز جوليانو 31 هدفاً مع النصر في 77 مباراة خاضها مع الفريق، وقدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه خلال الفترة التي قضاها مع النادي العاصمي بعد انتقاله من فناربخشة التركي صيف 2018.