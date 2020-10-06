تعريب أسماء اللاعبين على قمصان أندية الدوري السعودي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية، مشاركة القطاع الرياضي في مبادرة عام الخط العربي من خلال تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب وزير الرياضة على حسابه في "تويتر": يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة عام الخط العربي من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وينطلق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 16 أكتوبر الجاري، إذ يبدأ الهلال حامل اللقب مشواره بملاقاة العين الصاعد مؤخراً إلى المسابقة.