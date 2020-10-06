محمد القاسم يستقيل من رئاسة التعاون

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون استقالته من منصبه بعد 8 أعوام ترأس فيها النادي حقق خلالها أكبر الإنجازات في تاريخه.

ونشر القاسم رسالة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أعلن فيها استقالته وقدم من خلالها الشكر لكل من دعمه في الأعوام التي كان فيها رئيساً، وتمنى كذلك للجنة الاستشارية للنادي التوفيق وتحقيق تطلعات الجماهير.

واستطاع القاسم أن يقود التعاون إلى المشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا بنسخة 2017 عندما احتل مقعداً آسيوياً في العام الذي سبقه، وفي مايو من العام الماضي حقق الفريق بطولته الأولى على الإطلاق عندما هزم اتحاد جدة بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك، كما بلغ مؤخراً ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخسارة أمام النصر.