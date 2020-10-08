"الانضباط" تغرم السهلاوي بسبب تغريدات غير أخلاقية

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، محمد السهلاوي مهاجم نادي التعاون بسبب تغريدات غير أخلاقية بحسب بيان الأول.

ونشرت اللجنة عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثبوت مخالفة اللاعب محمد السهلاوي وإلزامه بدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف البيان: قبول احتجاج نادي الاتحاد على مشاركة حمود العنزي لاعب نادي الشباب من الناحية الشكلية والموضوعية، وإلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق نادي الشباب خاسراً بنتيجة (3 -صفر) لصالح فريق نادي الاتحاد، وإيقاف إداري نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى السعودية اعتباراً من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.