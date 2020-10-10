الشباب يتعاقد مع التشيلي الدولي ليتشنوفيسكي

أعلن نادي الشباب السعودي يوم السبت التعاقد مع المدافع التشيلي الدولي إيغور ليتشنوفيسكي قادماً من نادي كروز أزول الأرجنتيني بعقد يمتد لموسمين.

وبدأ ليتشنوفيسكي مسيرته الرياضية في نادي يونيرفسيداد تشيلي، وانتقل بعدها إلى رديف بورتو البرتغالي عام 2014 وأعاره بعدها إلى سبورتينغ خيخون وبلد الوليد الإسباني في عامي 2016 و2017، قبل أن يقرر الرحيل إلى نيكاسكا المكسيكي صيف 2017.

وخاض إيغور موسماً واحداً مع النادي المكسيكي قبل أن يختار العودة إلى أميركا الجنوبية ليلعب مع كروز أزول الأرجنتيني الذي خاض معه 11 مباراة هذا الموسم قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى الصعيد الدولي، لعب ليتشنوفيسكي 7 مباريات مع منتخب تشيلي منذ عام 2014، 6 منها كانت ودية، وواحدة خاضها أمام منتخب أوروغواي في بطولة كوبا أميركا التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وتعاقد الشباب في فترة سابقة مع كل من الأرجنتيني إيفر بانيغا والحارس الليتواني أرلايوسكايس والجناح البرتغالي فابيو مارتينيز.