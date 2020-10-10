تعادل اتحاد جدة وضمك في لقاء ودي من 3 أشواط

تعادل فريقا اتحاد جدة وضمك 3-3 في مباراة ودية جمعتهما ضمن استعداداتهما لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريقان اتفقا على أن تلعب المباراة من 3 أشواط لإشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة، وافتتح ضمك أهداف اللقاء عن طريق هدافه الأرجنتيني إيميليو زيلايا قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة للاتحاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفِي الشوط الثاني عاد ضمك وتقدم بالنتيجة عبر أيمن الحجيلي ليضيف زميله زيلايا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني لفريقه. واستطاع اتحاد جدة التعادل في الشوط الثالث عن طريق خالد السميري.