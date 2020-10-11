ليوناردو خيل ينتقل من اتحاد جدة إلى فاسكو البرازيلي

أعلن اتحاد جدة مساء السبت انتقال لاعبه الأرجنتيني ليوناردو خيل إلى فريق فاسكو دا غاما البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وانتقل اللاعب إلى اتحاد جدة في يناير من العام الحالي قادماً من نادي روزاريو سنترال بعقد يمتد لموسمين ونصف، إلا أنه وجد نفسه خارج حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي تولى تدريب الفريق بعد رحيل الهوندي هينك تين كات، إذ لعب معه مباراة كاملة واحدة فقط أمام الحزم، ولم يكمل أية مباراة أخرى بعد ذلك.

وخاض خيل 13 مباراة مع الاتحاد في بطولة الدوري سجل خلالها هدفاً واحداً ومنح 3 تمريرات حاسمة.