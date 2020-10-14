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النصر يمنح حمدالله إجازة حتى 17 أكتوبر

المصدر: العربية.نت
حمدالله يتصدر هدافي بطولة دوري أبطال آسيا
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منحت إدارة النصر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إجازة خاصة تمتد حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، ما يعني غيابه عن أولى مباريات فريقه في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح يوم 18 من الشهر ذاته.

وشارك حمدالله مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا التي بلغ الفريق فيها دور نصف النهائي قبل الخروج من بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 5-3، وشوهد هداف البطولة القارية في أواخر المباراة وهو يعاني من آلام عضلية.

واستطاع عبدالرزاق حمدالله الحفاظ على لقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعدما أحرز 29 هدفاً تفوق بها على ملاحقه الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال.

كلمات دالّة

#النصر, #حمدالله, #دوري أبطال آسيا, #الفتح
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