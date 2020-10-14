الهلال يضم فواز الطريس حتى 2023

وقعت إدارة الهلال أولى صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية بعدما ضمت فواز الطريس متوسط ميدان الاتفاق بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

ولم يدخل الهلال في سوق الانتقالات الصيفية التي أعقبت نهاية الموسم في السعودي، واكتفى قبل التعاقد مع الطريس بضم الحارس عبدالله الجدعاني من الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض الطريس 19 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق بين بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك سجل خلالها هدفاً واحداً جاء في شباك الوحدة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، ومنح 4 تمريرات حاسمة أمام الحزم والشباب والوحدة في الدور الثاني، والتقدم بمسابقة كأس الملك.

ويستعد الهلال حامل لقب مسابقة الدوري للدفاع عن بطولته يوم 17 من الشهر الجاري عندما يستضيف العين الصاعد حديثاً.