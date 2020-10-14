فييسا الأهلي.. "بطل" يحفظ الجميل لفيتوريا وجيسوس

يُعرف الصربي ليوبومير فييسا بتتويجه المستمر بالبطولات بأي شعار يرتديه إذ حقق 10 بطولات دورية متتالية منذ عام 2008 بقمصان 3 أندية مختلفة.

وكان أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الصربي فييسا أواخر سبتمبر الماضي بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بنفيكا البرتغالي.

وبدأ فييسا مسيرته المرصعة ببطولات الدوري في عام 2008 مع بارتيزان بلغراد الصربي قبل أن يكمل مشواره مع أولمبياكوس اليوناني وبنفيكا البرتغالي لتتوقف في موسم 2017-2018 عندما توج بها بورتو ليعود فييسا برفقة زملائه بالتتويج بها مرة أخيرة في الموسم قبل الماضي وتكون بطولته الدورية البرتغالية الخامسة له.

وكان فييسا أحد أهم أوراق البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر الحالي، عندما كان الأخير مديراً فنياً للفريق الأحمر، إذ لعب تحت إشرافه 122 مباراة كما أطرى عليه في مناسبة سابقة قائلاً "فييسا يملك إمكانيات دفاعية نادرة الوجود في أوروبا، وبسببه يستطيع لاعبونا التقدم دون القلق أو الرجوع إلى الخلف". كما امتدح لاعب الوسط المدافع مدربه السابق في لقاء مع "ريكورد" وكشف: روي فيتوريا شخص ومدرب هادئ، ورجل رائع، لا أملك إلا الكلمات الجميلة التي أقولها بحقه وطاقمه الفني، أتمنى لهم النجاح في حياتهم.

وفي المقابلة نفسها التي سئل فيها عن عدم اعتماده من قبل مدرب بنفيكا الحالي، أوضح فييسا "جيسوس هو من أحضرني إلى بنفيكا ولم أشكره علناً كونه جعلني أعيش أفضل لحظاتي في هذا النادي، وهو ليس من أفضل المدربين البرتغاليين فحسب بل في العالم لأنه يخرج أفضل ما لدى اللاعبين".

وكعدد كبير من لاعبي كرة القدم، يملأ جسد فييسا العديد من الوشوم والذي شرح معانيها في مقابلة سابقة له مع قناة بنفيكا "النسر يرمز لبنفيكا والأسد للشهر الذي ولدت فيه". وعلى حد قوله فإنه لا يهتم بشيء في حياته سوى كرة القدم وعائلته التي تتقدمها زوجته سوزانا وابنه ماتيو وابنته بيترا.