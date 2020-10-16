عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

بعد 10 أعوام من الانتظار.. هوساوي لاعباً لاتحاد جدة

المصدر: دبي - أحمد المصعبي
هوساوي بقميص الاتحاد
رابط مختصر

أنهى اتحاد جدة 10 أعوام من الانتظار منذ أبدى اهتمامه الأول بالتعاقد مع المدافع الدولي السابق عمر هوساوي عندما أعلن يوم السبت تعاقده رسمياً معه لمدة موسم رياضي واحد.

وأعلن نادي النصر يوم الجمعة توقيع مخالصة مع المدافع بعد قرابة 10 أعوام خاضها مع الأصفر العاصمي حقق خلالها 3 بطولات دورية وبطولتي كأس ولي العهد وكأس السوبر، ليعلن اتحاد جدة يوم السبت توقيعه مع المدافع لمدة موسم واحد.

وكان الاتحاد قريبا من التعاقد مع هوساوي في عام 2010 عندما كان لاعبا للشعلة وحينها كان ينافسه كل من أندية النصر والقادسية قبل أن يستقر في الفريق الأصفر العاصمي.

عندما كان في الشعلة عندما كان في الشعلة

وبدأ هوساوي مسيرته في الفئات السنية لنادي الشباب في 2006 قبل أن يلعب للوشم عاما واحدا، وينتقل منه إلى الشعلة للمدة نفسها وصولا إلى النصر. وسبق له خوض تجربة في نادي الاتحاد قال عنها حينها إنه تدرب تجريبيا مع الفريق واستمر لثلاثة أيام دون أن يتواصل معه أي مسؤول ما دعاه إلى الرحيل.

بطولته الدورية الأخيرة مع النادي بطولته الدورية الأخيرة مع النادي

وخلال مسيرته تجاوز هوساوي عدداً من الفترات الصعبة التي عاشها منها بداياته مع النصر عندما كان لاعباً أساسيا رغم الانتقادات وصولا إلى تسجيله هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ أمام الهلال، خاصة وأنه استبعد عن الفريق حتى الموسم اللاحق قبل أن يبدي الأوروغوياني كارينيو ثقته بالمدافع ليعود إلى التشكيلة الأساسية.

مباراته الوحيدة التي كان فيها قائدا للأخضر مباراته الوحيدة التي كان فيها قائدا للأخضر

ومثل عمر المنتخب السعودي لستة أعوام، كانت أولى مبارياته في ودية أقيمت أمام ترينيداد وتوباغو بعام 2013 فيما كانت أولى مبارياته الرسمية في العام اللاحق أمام إندونيسيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2015.

ومع المنتخب، لعب هوساوي 47 مباراة في مختلف البطولات من أبرزها كأس آسيا 2015 و2019 وكأس العالم 2018، وسبق له ارتداء شارة القيادة في المنتخب مرة واحدة أمام اليمن في تصفيات كأس العالم 2022 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

كلمات دالّة

#عمر هوساوي, #النصر, #اتحاد جدة
إقرأ أيضاً الوحدة يقلب خسارته أمام القادسية بثنائية الوحدة يقلب خسارته أمام القادسية بثنائية 03:00 GMT
إقرأ أيضاً الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب أمام العين الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب أمام العين 02:59 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر