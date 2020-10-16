"عميد آسيا" يودع الملاعب بمسيرة تاريخية وأرقام قياسية

أبلغ حسين عبدالغني إدارة النادي الأهلي السعودي، يوم الجمعة، بقرار اعتزاله رسميا، بعد مسيرة امتدت لـ 25 عاما في المستطيل الأخضر، ارتدى خلالها قمصان عدة أندية في السعودية وأوروبا.

وعلق اللاعب البالغ من العمر 43 عاما، حذاءه بعدما سجل عدة أرقام قياسية، آخرها في سبتمبر الماضي، إذ أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال آسيا، بعدما أوضح الاتحاد الآسيوي في موقعه الرسمي، وذلك عقب مشاركته في لقاء أهلي جدة وشباب الأهلي دبي وهو يبلغ من العمر 43 عاما و8 أشهر و5 أيام.

وبدأ عميد لاعبي آسيا مسيرته في أشبال الأهلي وتدرج بالمراحل السنية إلى أن وصل للفريق الأول، وخاض مباراته الأولى أمام القادسية، ضمن مسابقة كأس الاتحاد السعودي، في 23 أكتوبر 1995، وتحول من مركز خط الهجوم للعب في خانة الظهير الأيسر بفضل أمين دابو، أسطورة النادي الأهلي وكرة القدم السعودية.

ويعد عبدالغني من ضمن الجيل الذي ساهم في إعادة أهلي جدة إلى منصات التتويج بعد غياب دام لمدة 13 عاما، إذ حقق مع النادي عدة بطولات محلية وخليجية.

وفي 2008 انتقل إلى الدوري السويسري، وخاض تجربة احترافية بقميص نيوشاتل، لكن سرعان ما عاد إلى الدوري السعودي، إلا أنه تعاقد حينها مع النصر، الذي استمر معه إلى 2017، قبل أن يخوض تجربة جديدة بعد ذلك في بلغاريا مع نادي فيريا، ثم في 2018 أعلن نادي أحد تعاقده مع حسين عبدالغني، الذي عاد في 2019 إلى الأهلي، النادي الذي ترعرع فيه وفضل الاعتزال بقميصه.

وحقق حسين عبدالغني لقب كأس ولي العهد 4 مرات، والدوري مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد في ثلاث مناسبات، إلى جانب كأس الخليج للأندية مرتين، وكأس الأندية العربية مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس الصداقة الدولية مرتين.

ويمتلك أطول تجربة مع المنتخب السعودي، والتي بدأت في 1996 واستمرت حتى 2018، وتوج مع الأخضر بلقب كأس آسيا 1996 وكأس الخليج 2002 وكأس العرب في مناسبتين 1998 و2001، وشارك في 3 كؤوس عالم "1998 و2002 و2006"، ونسختي كأس القارات، إضافة إلى دوري الألعاب الأولمبية 1996، ولعب في كأس الخليج خمس مرات.

كما لعب حسين عبدالغني مع منتخب نجومي العالم عامي 1997 و2000، وفاز بجائزة أفضل لاعب عربي في 1997.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالغني لعب 7 نسخ دوري أبطال آسيا، الأولى عام 2005، مع الأهلي، وعاد مع ذات الفريق للمشاركة في نسخة 2008، قبل أن يمثل نادي النصر أعوام 2011 و2015 و2016، ثم عاد من جديد إلى نادي الأهلي في نسختي 2019 و2020.