أهلي جدة يواجه الباطن في ختام الجولة الأولى

يحل أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الباطن العائد من جديد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد في ختام الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزٍ سيكون مهماً في افتتاح مباريات الفريق بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الأهلي أداءً جيداً بدوري أبطال آسيا في الشهر الماضي، بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد مواطنه النصر الذي فاز 2-صفر.

وأكمل الأهلي استعداده للدوري بقيادة مدربه الصربي فلادان، وبتواجد 7 لاعبين أجانب يتقدمهم السوري عمر السومة والبرازيلي لوكاس ليما والألماني ماركو مارين والبوسني ألفيس ساريتش، وتعاقدت الإدارة مع 3 لاعبين جدد هم المغربي إدريس فتوحي والروماني أليساندرو ماريتيتا والصربي ليوبومير فيجسا.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة أدائه المميز، الذي يقدمه أمام الفرق الكبيرة على ملعبه وتحقيق على الأقل نقطة يبدأ بها مشواره في الدوري، إذ استعد الفريق المنتمي إلى مدينة حفر الباطن بتعاقدات مميزة مثل الهولندي يوسف الجبلي وخاليم هايلاند وريناتو شافيز وحارس منتخب أوروغواي مارتن كامبانيا.

ونجح الباطن الذي هبط في الموسم قبل الماضي في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ليعود سريعاً الى دوري المحترفين.