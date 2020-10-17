اتحاد جدة في اختبار الاتفاق "الصعب"

يخوض اتحاد جدة مباراة صعبة أمام ضيفه الاتفاق يوم الأحد، فيما يستضيف ضمك نادي الرائد في نهاية الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين،

ويتطلع الاتحاد لمسح صورته السيئة التي ظهر بها في الموسمين الماضيين حينما كان يصارع على البقاء الى آخر مرحلة، إذ قررت إدارة الاتحاد الابقاء على اللاعبين الأجانب والتعاقد مع لاعب وحيد يتقدمهم قائد الفريق المغربي كريم الأحمدي والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه برونو أوفيني ورومارينيو، وقررت اعادة المهاجم الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، وتعاقدت مع البرازيلي برونو هنريكي وتبقى لها خانة واحدة بعد أن خرج المهاجمين العاجي بوني والتونسي أنيس البدري من حسابات المدرب كاريلي.

وفي المقابل يدخل الاتفاق المباراة واهتمامه منصب على النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق دائماً ما يقدم مستويات مميزة في بداية الدوري.

وقررت إدارة الاتفاق تجديد الثقة بمدربها السعودي خالد العطوي بعد تجديد عقده لمدة موسمين بعد الأداء الجيّد الذي قدمه في الموسم الماضي.

ولم تغير الإدارة الاتفاقية أي لاعب أجنبي حيث فضلت إبقاء 7 لاعبين الذي كانوا مع الفريق بالموسم الماضي يتقدمهم الحارس الجزائري رايس مبولحي والمهاجم السنغالي سليمان دوكارا والبرازيلي سوزا والتونسي نعيم السليتي والسلوفاكي فيليب كيش ومدافع إفريقيا سيدريك يامبيري والمهاجم المغربي وليد أزارو.



ضمك والرائد

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يلتقي ضمك أمام ضيفه الرائد، إذ يتطلع صاحب الأرض بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري إلى مواصلة الأداء المميز الذي قدمه الفريق في النصف الثاني من الدوري.

وكان ضمك قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى إلا أن الفريق قدّم أداءً مميزاً بعد استئناف الدوري لينجح في البقاء موسماً جديداً.

وفي المقابل يتطلع الرائد لإكمال أدائه المميز الذي قدمه في الموسم الماضي بعدما كان منافساً قوياً على المركز الرابع المؤهل آسيوياً إلا أنه أنهى الدوري في المركز السادس.

وأكمل الرائد استعداده للدوري بمعسكر قصير بمدينة جدة بقيادة مدربه الألباني المميز بسنيك هاسي وبتواجد 7 لاعبين أجانب يتقدمهم السوري جهاد الحسين والحارس الجزائري عز الدين دوخة والمغربي جلال الداودي ومواطنه محمد فوزير والصربي نيمانيا بيليتش والكاميروني آرنود دجوم، وتعاقدت الإدارة أمس الخميس مع المهاجم المغربي كريم البركاوي ليكون بديلاً للمهاجم الكولومبي ماركو بيريز.