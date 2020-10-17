في ظهور بانيغا الأول.. رأسية ديوب تمنح الشباب نقاط أبها

حقق الشباب فوزاً صعباً أمام ضيفه أبها بهدفٍ نظيف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين أهدر التعاون نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الفيصلي 1-1، في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً في مستهل مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة خلال الشوطين.

ووضح تأثير صانع ألعابه الجديد الأرجنتيني إيفر بانينغا الذي كان همزة الوصل بين الدفاع والهجوم ومرر أكثر من كرة للمهاجمين مواطنه كريستيان غوانكا والسنغالي ماخيتي ديوب.

وسنحت أولى الفرص الشبابية بعد مرور 5 دقائق حينما تلقى مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا عرضية مميزة من زميله عبدالله الشامخ ليحولها بكرة مقصية مميزة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 29 تمكن السنغالي ماخيتي ديوب مهاجم الشباب من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضي زميله خالد الغامدي برأسه لتستقر في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء أبها في العشر دقائق الأولى وكاد مهاجمه الأردني معاذ عفانة أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الاسترالي كريغ غودوين برأسه إلا أنها وجدت الحارس الليتواني ارلايوسكايس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقائق الأخيرة أهدر مهاجم الشباب البديل عبدالله الحمدان هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله تركي العمّار ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي أبها بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم أهدر التعاون نقطتين ثمينتين عقب تعادله 1-1 أمام ضيفه الفيصلي.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي نجح بتسجيل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين عن طريق مدافعه إياغو سانتوس الذي حول عرضية مواطنه ساندرو مانويل بقدمه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 80 حينما تمكن مدافعه إيغور روسي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الهولندي هشام فايق برأسه لتسكن شباك الحارس البرازيلي كاسيو، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.