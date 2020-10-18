الاتفاق يقلب الطاولة على اتحاد جدة بـ"ركلتي جزاء"

حقق الاتفاق فوزاً صعباً أمام مضيفه اتحاد جدة بعدما قلب الطاولة بفوزه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"يوم الأحد في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تفوقاً اتحادياً، حيث وضحت رغبة الفريق بتسجيل هدفٍ مبكر وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي كريم الأحمدي ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس الجزائري رايس مبولحي.

ورد الاتفاق وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما تلقى لاعبه البرازيلي سوزا تمريرة من زميله السنغالي سليمان دوكارا ليسدد الكرة إلا انها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه ونجح مدافعه سعود عبدالحميد بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 60، ليتصدى لها المهاجم فهد المولد ويضعها في الشباك.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 80 ونجح لاعبه السلوفاكي فيليب كيش بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه المغربي وليد أزارو بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 88 ليتصدى لها زميله فيليب كيش ويضعها بالشباك.

وبهذه النتيجة حقق الاتفاق أول ثلاث نقاط له ليزاحم فرق الرائد والوحدة والشباب والهلال والفتح والأهلي بالصدارة، وبقي الاتحاد بدون نقاط.