سلمان مؤشر ينقذ أهلي جدة من فخ الباطن

أنقذ المهاجم سلمان مؤشر فريقه أهلي جدة من فخ مضيفه الصاعد الباطن عندما سجل له هدف الفوز في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت فوز الرائد على ضمك 3-2.



وفي حفر الباطن افتتح أهلي جدة مشواره بتحقيقه فوزاً صعباً أمام مضيفه الباطن 1-صفر، ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه سلمان مؤشر الذي سجّل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله معتز هوساوي ليسدد الكرة بالشباك، فيما شكل الصاعد خطورة حقيقية على مرمى الضيوف خلال شوطي المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 3 نقاط ليشارك فرق الوحدة والشباب والهلال والفتح الصدارة، في حين بقي الباطن بدون نقاط.



وفي المباراة الأخرى، فاز الرائد على ضمك 3 -2، وسجل أهداف الرائد سلطان الفرحان في الدقيقة الأولى من اللقاء ومحمد السهلي (هدفين) في الدقيقتين 22 و32، فيما سجل هدفي ضمك ايميليو زيلايا (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و85 من ركلتي جزاء، وشهدت المباراة طرد كريستيان ليما لاعب ضمك في الدقيقة 61.