اتحاد جدة يعيد غاري رودريغيز من جديد

أعلن اتحاد جدة مساء يوم الاثنين استعادة لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز بعد انتهاء إعارته إلى فناربخشة التركي، لينضم إلى زميله ألكسندر بريوفيتش والذي تم تسجيله في قائمة الفريق من جديد في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونشر النادي الغربي مقطعاً مرئياً للاعب المولود في مدينة روتردام الهولندية، في إشارة إلى عودته من جديد إلى قائمة الفريق، بعدما لعب في صفوفه بين مطلع ومنتصف العام الماضي.

وانتقل رودريغيز (29 عاماً) إلى اتحاد جدة في شتاء 2019 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض معه 11 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع هدفين، قبل أن يقرر المدرب التشيلي السابق خوسيه لويس سييرا التخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل غاري إلى فناربخشة غريم ناديه التركي السابق معاراً، وخاض معه 29 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة.

وكان اتحاد جدة قد بدأ النسخة الجديدة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بخسارة على أرضه أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد.