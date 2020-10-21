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أهلي جدة يستضيف الوحدة في اختبار صعب

المصدر: الرياض - فيصل الحربي
الفريقان كسبا مباراتيهما الافتتاحية في الجولة الأولى
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يسعى أهلي جدة إلى تأكيد بدايته القوية، حينما يستضيف الوحدة على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأهلي بتحقيق فوزٍ صعب أمام مضيفه الباطن الصاعد حديثاً بهدف نظيف سجله لاعبه سلمان مؤشر في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وستكون هذه المواجهة بروفة للأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

وفي المقابل يسعى الوحدة لمواصلة أدائه المميز لاسميا الذي قدمه في الموسم الماضي، والذي حل فيه بالمركز الرابع، بالإضافة إلى فوزه في أول مواجهاته بالدوري والتي كانت أمام ضيفه القادسية 2-1.

كلمات دالّة

#النصر, #عمر السومة, #الوحدة, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين, #الأهلي, #الهلال
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