الأهلي يهزم الوحدة ويعتلي صدارة الدوري السعودي

حقق أهلي جدة فوزاً صعباً أمام ضيفه الوحدة 1-صفر، ليعتلي الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الأهلي بتحقيق أفضل بداية له في المواسم الثلاثة الماضية والتي لم ينجح فيها الفريق بتحقيق انتصارين في أول مرحلتين.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه الروماني ألكسندرو ميتريتا الذي نزل بديلاً عند الدقيقة 62 وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 73.

وتبادل الفريقان الأفضلية في الشوط الأول حيث كان الأهلي قريباً من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه المغربي إدريس فتوحي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الوحدة وأهدر مهاجمه المالي يوسف نياكاتي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية مرت بجانب مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 73 حينما تمكن مهاجمه الروماني ميتريتا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ليما ليسدد الكرة على الطائر لتستقر في شباك الوحدة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتاً.