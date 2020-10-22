بعد خسارتي الفتح والتعاون.. حمدالله يوجه رسالة لجماهير

وعد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، جماهير ناديه بالعودة إلى طريق الانتصارات، وذلك بعدما تلقى الفريق خسارتين في أول جولتين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد هداف الدوري آخر موسمين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد هزيمة النصر أمام التعاون بهدف دون مقابل، يوم الخميس، وقال: لجماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى إن شاءالله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأردف: أعدكم سنفرح كثيرا.

وخسر النصر في أول جولتين بالدوري أمام الفتح 2-1، وضد التعاون بهدف نظيف، ليتواجد في مؤخرة جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

وغاب المهاجم المغربي عن أول مباراتين لفريقه، بعدما منحته إدارة النصر إجازة، وعاد يوم الأربعاء إلى الرياض للانضمام إلى تدريبات الفريق، للاستعداد لمواجهة الأهلي في اللقاء المقبل بنصف نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020، قبل أن يخوض بعدها قمة ضد الشباب في الجولة الثالثة للدوري.