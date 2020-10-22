ميتريتا الأهلي.. لم ينسَ نصيحة المدرب الراحل.. ومعجب بجوفينكو

اعترف الروماني ألكساندرو ميتريتا، جناح نادي أهلي جدة، بإعجابه الشديد بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً إياه مثله الأعلى منذ أن كان طفلاً.

وكان أهلي جدة أعلن توقيعه مع الجناح الروماني قادماً من صفوف فريق نيويورك الأميركي، قبل أن يحرز هدف الفوز لفريقه الجديد أمام الوحدة في ثاني جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفِي لقاء سابق له كشف ميتريتا حبه الشديد لميسي "منذ أن كنت صغيراً، كنت أعمل ما بوسعي كي ألعب مثله وأركض مثله، حاولت أن أنسخ طريقة لعبه لكني لم أستطع،هو لاعب عظيم وأنا أنظر له بكل احترام وفخر".

واعتبر ميتريتا الذي شارك في الدوري الإيطالي لفترة قصيرة مع نادي بيسكارا أن المدافعين هناك يعدون الأقوى وقال "بالنسبة لي كوليبالي وبونوتشي كانوا مدافعين أقوياء، كيليني أيضا، خاصة لأن حجمي مختلف عنهم".

وعند سؤاله عن بعض اللاعبين الذين يود اللعب معهم في فريق واحد، أجاب ميتريتا "أحد اللاعبين المفضلين لدي هو الإيطالي جوفينكو، لاعب يوفنتوس السابق، فأنا أشبهه وأحب طريقة لعبه كثيرا".

ولم ينس ميتريتا نصيحة المدرب الراحل إيلي بلاتشي له قبل يومين من وفاة الأخير، عندما قال له "أستمتع وأنت في الملعب" ليقوم الجناح الروماني بوضعها كوشم على رقبته من الخلف امتناناً لبلاتشي.