اتحاد جدة يضم المدافع المصري أحمد حجازي

وقعت إدارة اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية منتصف ليل الاثنين مع المدافع المصري أحمد حجازي قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدأ حجازي (29 عاماً) مسيرته مع نادي الإسماعيلي في 2009، قبل أن ينتقل عام 2012 إلى فيورنتينا الإيطالي، وتمت إعارته إلى فرق بيروجيا عام 2015، وعاد في ذلك العام إلى مصر مرتدياً قميص الأهلي.

وبقي اللاعب المدافع في مصر موسمين قبل أن يعود إلى أوروبا وتحديداً مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي استعاره أولاً في موسم 2017-2018، قبل أن ينتقل إليه بشكل دائم.

وخاض حجازي 104 مباريات مع الفريق الإنجليزي في كافة البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وظهر هذا الموسم للمرة الأولى في الجولة الماضية التي تعادل فيها الفريق أمام بيرنلي بدون أهداف.

وكان حجازي ضمن العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.