أحمد موسى.. "ضحية دائمة" لآخر أيام سوق الانتقالات

لا يعد اليوم الأخير من انتقالات اللاعبين مفضلا لدى النيجيري أحمد موسى، إذ دائما ما يتم الاستغناء عن خدماته في الساعات الأخيرة من قبل باب الانتقالات، أو يتم طرحه كخيار للبيع في اللحظات الأخيرة، وصاحبته قصص مختلفة في تجاربه الاحترافية التي خاضها.

واستغنى النصر، يوم الأحد، في اللحظات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الصيفية عن مهاجمه النيجيري الذي يعد صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، وذلك بعدما كشفت التقارير الصحافية، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قرر استمرار لاعب خط الوسط البرازيلي بيتروس كمحترف سابع في قائمة النصر بدلا من أحمد موسى.

ووجه النصر الشكر للاعب البالغ من العمر "28 عاما" على كل ما قدمه للفريق، الذي انتقل إليه صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي الذي أعاره قبلها إلى سيسكا موسكو الروسي.

ولم يقدم الجناح النيجيري ما يشفع له للاستمرار مع الفريق، لاسيما في الجانب التهديفي، إذ خاض 57 مباراة وسجل 11 هدفا وساهم في صناعة 14 هدفا، كما غاب عن حوالي 13 لقاء لأسباب مختلفة من ضمنها الإصابة بالإضافة إلى انضمامه إلى قائمة منتخب بلاده.

وبدأت قصة موسى مع اليوم الأخير من الانتقالات في 2011، عندما كشف رئيس نادي في في في فينلو الهولندي، أنه رفض عرضا في اللحظات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الصيفية حينها لانتقال أحمد موسى إلى أحد أندية الدوري الألماني، إذ تم تقديم 10 ملايين يورو لموسى.

بعدها انتقل اللاعب إلى سيسكا موسكو في شتاء 2012، كان النادي الروسي قريبا من بيع اللاعب في يناير 2016 باليوم الأخير للانتقالات الشتوية، بعدما ذكرت التقارير الصحافية أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري الإنجليزي، لكن سيسكا أصر على أن تكون عملية انتقال اللاعب في الصيف للحصول على مبلغ مالي أعلى، ورفض عروض اللحظات الأخيرة من مانشستر يونايتد وساوثهامبتون وليستر سيتي.

وتمكن ليستر سيتي من حسم الصفقة في صيف 2016 مقابل 16 مليون يورو، وفي 2017 ذكر ليونيد سلوتسكي، مدير هال سيتي، أن فريقه كان قريبا من التعاقد مع أحمد موسى في يوم الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات، وقال: لم نتمكن من حسم الصفقة لأن اللاعب أراد إثبات نفسه في ليستر سيتي ورأى أنه يحتاج لمحاولة أخرى.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية في بداية 2018، أعار ليستر سيتي لاعبه إلى سيسكا موسكو قبل يوم من موعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا، علما بأن النادي الإنجليزي حوله إلى الفريق الرديف قبل الانتقال إلى النصر، ليتواصل مسلسل موسى مع اللحظات الأخيرة لعملية الانتقالات بعد عامين، عندما قرر النصر الاستغناء عن خدماته في الساعات الأخيرة، يوم الأحد.