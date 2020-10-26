النصر يخوض مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود

وقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت يوم الاثنين عقداً مع شركة الوسائل السعودية لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود ليكون الملعب الذي تقام عليه مباريات الفريق في البطولات التي يشارك بها.



ونشرت شركة الوسائل السعودية فيديو عبر حسابها الرسمي في "تويتر" جاء فيه "الشمس في ملعب الجامعة" مع الإشارة إلى حساب نادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي ذاته.

وكانت شركة الوسائل قد حصلت في وقت سابق من شهر يوليو الماضي على حق استثمار الملعب الواقع في شمالي غرب العاصمة السعودية لمدة عشرة أعوام.

وكان الملعب معقلاً لنادي الهلال غريم النصر منذ بداية عام 2018، قبل انتهاء عقد الإيجار الموقع بين الجامعة وشركة صلة الرياضية.