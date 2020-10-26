النصر يسعى لمحو ذكرياته السيئة أمام أهلي جدة في كأس الملك

يتطلع النصر لإيقاف تفوق مضيفه أهلي جدة في مواجهاتهما ضمن منافسات كأس الملك منذ انطلاقته حينما يلتقيان يوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويبحث النصر عن فوزٍ لم يتحقق على الأهلي في مسابقة كأس الملك منذ 10 سنوات، حيث كان آخر فوز لأصفر العاصمة في عام 2010 حينما أقصاه من الدور ثمن النهائي.

ويقف تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الملك بجانب الأهلي الذي انتصر في 9 لقاءات منها 5 مباريات نهائية، في حين فاز النصر في 5 مواجهات فقط منها مبارتان نهائيتان.

وبدأت مواجهات الفريقين عام 1971، حينما التقوا على نهائي المسابقة وحينها انتصر الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما سعيد غراب والكبش.

وفي عام 1973 التقى الفريقان مرة أخرى في نهائي المسابقة وكرر الأهلي تفوقه بفوزه 2-1 سجلها عمر راجخان وسعيد غراب وسجّل للنصر محمد سعد العبدلي.

وفي عام 1974 توج النصر بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدف لاعبه حسن أبوعيد، وفي 1976 حقق النصر لقبه الثاني عقب فوزه مرةً أخرى على الأهلي في النهائي 2-صفر سجلهما اللاعبان محمد سعد العبدلي وسعد السدحان.

وفي عام 1978 التقى الفريقان في الدور ثمن النهائي وانتصر الأهلي بهدف نظيف سجله مهاجمه أمين دابو، وعند 1981 التقى الفريقان في الدور ثمن النهائي وتمكن النصر من الفوز بهدف نظيف سجله مهاجمه ماجد عبدالله، وبعدها بعامين التقى الأهلي أمام النصر في الدور ربع النهائي وانتصر بنتيجة 4-1 سجلها مهاجميه أمين دابو "هاتريك" وحسام أبوداود وسجّل هدف النصر الوحيد ماجد عبدالله.

وتجدد اللقاء في 1989 ضمن الدور نصف النهائي وفاز النصر 3-1 في الوقت الإضافي، وسجّل أهدافه فهد الهريفي ومحيسن الجمعان وماجد عبدالله، وسجّل هدف الأهلي حسام أبوداود.

وبعد عودة المسابقة بنظامها الجديد التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وفاز النصر ذهاباً في جدة بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه سعد الحارثي "هاتريك"، وخسر لقاء الإياب في الرياض 3-1 حيث سجّل للأهلي مهاجمه البرازيلي فيكتور سيموس "هاتريك"، وسجّل للنصر الغيني باسكال فيندونو.

وفي عام 2012 التقى الفريقان مرة أخرى في نهائي المسابقة وحسم الأهلي اللقب بفوزه 4-1 سجلها العماني عماد الحوسني وعبدالرحيم جيزاوي "هدفين"، وكامل الموسى، وسجّل هدف النصر الوحيد البرازيلي فينيسيوس ريتشي.

وفي عام 2013 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وفاز الاهلي ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 حيث سجّل أهدافه في مباراة الذهاب البرازيلي برونو سيزار والعماني عماد الحوسني "هدفين"، وسجّل هدف النصر إبراهيم غالب، وسجّل أهداف الأهلي في مواجهة الإياب البرازيلي برونو سيزار والعماني عماد الحوسني والكولومبي خايرو بالومينو.

آخر مواجهات الفريقين في مسابقة كأس الملك كانت في عام 2016 حينما التقوا على النهائي والذي حسمه الأهلي بفوزه 2-1، سجّلها السوري عمر السومة "هدفين"، في حين سجّل هدف النصر الوحيد لاعبه السابق أحمد الفريدي.