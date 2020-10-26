النصر يعلن نهاية مشوار النيجيري أحمد موسى مع الفريق

أعلن نادي النصر السعودي نهاية علاقته مع الجناح النيجيري الدولي أحمد موسى بعد موسمين قضاهما مع الفريق، ما يعني استمرار متوسط الميدان بيتروس في قائمة الفريق للموسم الحالي.

ونشر النصر مقطعاً مصوراً يسترجع فيه مسيرة موسى مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف 2018 معلقاً بـ"شكراً أحمد موسى".

وانتقل موسى (28 عاماً) إلى النصر قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي فور نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، وخاض معه 57 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً مقابل 14 تمريرة حاسمة قدمها لزملائه، مساهماً بحصول الفريق على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019 وكأس السوبر مطلع العام الجاري.

واستقر النصراويون على تواجد الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون والظهير الأيسر كيم جين سو والبرازيلي بيتروس والمغربي نور الدين أمرابط والأرجنتيني غونزالو مارتينيز والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.