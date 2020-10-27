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الهلال يهزم أبها ويبلغ نهائي كأس الملك

سالم الدوسري أبها الهلال
سالم الدوسري أحرز الهدف الأول

الهلال يهزم أبها ويبلغ نهائي كأس الملك

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الرياض - فيصل الحربي

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حجز الهلال مقعده في نهائي كأس الملك بعد فوزه أمام ضيفه أبها 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه والذي فشل في تحقيق الفوز عليه الأسبوع الماضي حينما التقوا في أبها في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعادلهما 1-1.

وبدأت خطورة الهلال مبكراً حينما كاد مهاجمه السوري عمر خربين أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة وواصل الهلال، هجومه وتمكن لاعبه سالم الدوسري من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله سالم الدوسري بقدمه في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسط محاولات خجولة من أبها الذي عجز عن تشكيل الخطورة على شباك مضيفه لتنتهي المباراة بفوز أزرق العاصمة بثنائية نظيفة ليتأهل الى النهائي.

وينتظر الهلال في النهائي الفائز من مواجهة أهلي جدة والنصر التي ستقام في وقتٍ لاحق من على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

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