بيليتش "مصدوم" من انتقال حجازي إلى اتحاد جدة

أكد سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون، المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي وأنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي.



وأعلن وست بروميتش انتقال المدافع الدولي البالغ عمره 29 عاما إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.



وقال بيليتش إن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.



وأضاف في مؤتمر صحفي: إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز وهو لاعب دولي ومحترف كبير وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي، كنت أريد استمراره، وهو كان يريد البقاء هذا الأسبوع. إنها صدمة أنه رحل. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه.



وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش ودخل التشكيلة الأساسية 14 مرة خلال مشوار التأهل من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.



ويحتل وست بروميتش المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد ثلاث نقاط فقط من أول ست مباريات.