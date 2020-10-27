مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والإيطالي

وقّع الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، عبر تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الثنائية بين الطرفين، في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العاصمة روما، بين كل من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، وغابريال غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، بحضور الأمين العام للاتحاد الإيطالي ماركو برونيللي، ورئيس قسم كرة القدم النسائية في إيطاليا لودوفيكا مانتوفاني.

وترتكز مذكّرة التفاهم على مبدأ تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال تطوير كرة القدم كمحرّك للنمو داخل قطاع الرياضة وخارجه، ويشمل ذلك الدعم الفني لتأهيل المدربين والحكّام ومديري الرياضة، وتنظيم البطولات الكبرى.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي عقب توقيع هذه الاتفاقية بين الاتحادين: في ظل ما يجده القطاع الرياضي بالسعودية من دعم غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة، نسعد بأن نشهد هذا التعاون المثمر بين السعودية وجمهورية إيطاليا الصديقة، من أجل برامج رياضية مشتركة لتطوير كرة القدم، والمساهمة في تحويلها لصناعة واعدة تخدم البلدين، فالآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول ذات الطموحات المشتركة إلى تضافر جهودها، وما هذه الاتفاقية إلا نواة للمستقبل، من شأنها تعميق علاقتنا بشكل أكبر، وتطوير شراكة مبنية على الثقة والاحترام والأمل بمستقبل مشرق.

من جهته، ذكر ياسر المسحل: في السنوات الأخيرة، أقمنا علاقة عمل ناجحة للغاية مع الاتحاد الإيطالي، بفضل التعاون الوثيق والتجربة الإيجابية في تنظيم بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال العامين 2018 و2019، وتوقيع مذكرة التفاهم يسرّع وتيرة هذا التعاون، من أجل توليد مجموعة من الفرص الجديدة لتطوير كرة القدم إلى أعلى مستوى ممكن لجميع اللاعبين، من كافة الأعمار والفئات.

وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرافينا في تصريح صحفي: كرة القدم وسيلة مثالية للتطوير والابتكار، وهذه الشراكة الفعّالة تلمس كل مجال للنمو في مسيرة التطوير، بما في ذلك كرة القدم النسائية، ونجاحها سوف يتجاوز حدود الرياضة، وأودّ أن أتوجه بشكر شخصي إلى الاتحاد السعودي، على اهتمامهم ودعمهم للعبة في إيطاليا، وأنا على ثقة من أنّ هذا التعاون سوف يحقّق فوائد جمّة للمجتمع الكروي في كلا البلدين.

يشار إلى أن مراسم التوقيع جاءت بعد ختام يوم كامل من الاجتماعات والمناقشات الهادفة، التي أجريت وفق بروتوكولات السلامة الصارمة للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، وأشرف على تنظيمها مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.