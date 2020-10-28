الرائد والتعاون يتطلعان إلى خطف الصدارة مؤقتاً

يتطلع قطبا بريدة الرائد والتعاون إلى مواصلة أدائهما المميز حينما يحلان ضيفين ثقيلين على فريقي الباطن والقادسية، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن يتطلع الرائد إلى مواصلة أدائه المميز حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الباحث عن فوزه الأول.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين امتداداً لأدائه الذي قدّمه في الموسم الماضي حينما كان قريباً من الحصول على مركزٍ آسيوي إلى آخر مرحلة.

وانتصر الرائد في مباراته الأولى أمام مضيفه ضمك 3-2، وتعادل في مباراته الثانية أمام ضيفه الشباب 2-2 في مباراةٍ مثيرة.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفوزه سيجعله يعتلي الصدارة مؤقتاً.

وفي المقابل يبحث الباطن عن فوزه الأول بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم بعد موسمٍ وحيد قضاه في دوري الدرجة الأولى.

وقدّم الباطن أداءً جيداً رغم خسارته في أول مباراتين أمام ضيفه أهلي جدة 1-صفر، وأمام مضيفه الفيصلي 2-1 ليبقى في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يتطلع التعاون لمواصلة مستواه المميز حينما يواجه مضيفه القادسية المنتشي بانتصاره في المرحلة السابقة.

ونجح التعاون في محو الصورة التي ظهر عليها في الموسم الماضي حينما افتتح موسمه بتعادل أمام الفيصلي 1-1، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه النصر 1-صفر في المرحلة السابقة.

ويدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يبحث القادسية عن تحقيق فوزه الثاني توالياً والذي سيبعده مبكراً عن مناطق الخطر عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام ضيفه ضمك 2-1، في حين أنه خسر لقاءه الأول أمام مضيفه الوحدة 2-1، ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 3 نقاط.