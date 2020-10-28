بيتروس: عشت أصعب أسبوعين في حياتي

أبدى البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب النصر سعادته بالعودة من جديد لتمثيل فريقه هذا الموسم، مؤكداً بأنه مر بأصعب أسبوعين في حياته على حد تعبيره.

وكان النصر تأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب أهلي جدة، يوم الثلاثاء، بعدما حسم مواجهة نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وقال بيتروس بعد اللقاء : أنا سعيد بالعودة، خاصة بعدما عشت أصعب أسبوعين في حياتي لأني كنت أقاتل من أجل الفريق ولكن كنت أثق بالله أنه سيقف معي وأعود للفريق، أنا سعيد جداً وأشكر الجماهير التي وقفت معي.

وقرر النصر في اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، يوم الأحد، إعادة البرازيلي بيتروس وإنهاء عقد النيجيري أحمد موسى.

وأضاف: نشرت مقطعاً للجماهير وقلت لهم أنتم قاتلتم من أجلي وأنا سأقاتل من أجلكم وإن شاء الله نكمل المشوار.

وحول مستواه بعد ابتعاده عن الملاعب قال: أنا احتاج مزيداً من الوقت كوني لم ألعب منذ 3 أشهر وبإذن الله أكمل بنفس المستوى لإسعاد الجماهير.

وأكد بيتروس أن مدرب الأهلي أثار حماسهم بعد تصريحه ضد النصر، وقال: مدربهم قال الفوز على النصر سهل وهذا ماجعلنا ندخل بحماس كبير والآن تأهلنا وأمامنا نهائي كبير.

وكان الصربي فلادان مدرب الأهلي نفى أن يكون قد أدلى بتصريح ضد النصر مؤكداً بأنه يحترم جميع الفرق ولا يمكن أن يقول مثل تلك التصاريح.

وحول توقعه بتسجيل هدف قال: قلت للاعبين أننا سنفوز وكان لدي احساس كبير بأني سأسجل وهذا ما كان في قلبي ووعدت زملائي وعائلتي بذلك وتأهلنا.