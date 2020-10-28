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صحف أميركا الجنوبية: "بيتي" كسب حب جماهير النصر بهدف مؤلم

مارتينيز
بيتي مارتينيز بعد نهاية لقاء النصر والأهلي

صحف أميركا الجنوبية: "بيتي" كسب حب جماهير النصر بهدف مؤلم

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العربية. نت

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سلطت وسائل الإعلام اللاتينية الضوء على تأهل النصر إلى نهائي كأس الملك، بعدما قاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز فريقه للنهائي بهدف حاسم.

وأحرز مارتينيز هدف النصر الثاني في خواتيم اللقاء الذي انتهى لمصلحة الفريق الأصفر والأزرق بهدفين لهدف، علما بأنه كان قد ساهم في صناعة الهدف الأول لفريقه عبر تمريرة لزميله البرازيلي بيتروس، ليضرب النصر موعدا مع غريمه الهلال في النهائي.

صورة ضوئية من موقع "أولي"
صورة ضوئية من موقع "أولي"

وأهتمت صحف أميركا الجنوبية بتألق ماريتينيز، وعنونت "أولي" الأرجنتينية تقريرها بـ: مساعدة عظيمة من بيتي، هدف عظيم وإلى النهائي، وذكرت: في الأرجنتين أو أميركا أو السعودية، دائما ما يكون غونزالو مارتينيز حاسما لجميع فرقه، قدم الأرجنتيني تمريرة حاسمة للبرازيلي بيتروس وأحرز هدف التأهل أيضا للنصر.

وأضاف التقرير: بات لاعب ريفر بليت السابق أمام فرصة سانحة لرفع الكأس الـ 13 في مسيرته.

تقرير "أمبيتو" الأرجنتينية
تقرير "أمبيتو" الأرجنتينية

ووصفت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينية هدف مارتينيز بالمؤلم، وقالت: كان بيتي نجم اللقاء والقطعة الأساسية للنصر، إذ قام صاحب الـ "27 عاما" بتحويل نسق المواجهة بتمريرة حاسمة وهدف في اللحظات الأخيرة.

موقع صحيفة "بولافيب"
موقع صحيفة "بولافيب"

بينما نشر موقع صحيفة "بولافيب" المهتمة بكرة القدم في أميركا الجنوبية تقريرا عن المواجهة، أشارت خلاله إلى أن اللاعب القادم من أتلانتا الأميركي كان حاسما في فوز فريقه على الأهلي، بعدما قدم أداء جيدا للغاية.

وأضاف التقرير: لم يستغرق مارتينيز وقتا طويلا لكسب حب جماهير نادي النصر، خاصة وأن قلب نتيجة مباراة فريقه أمام الأهلي، ليضع النصر في نهائي مثير أمام الهلال.

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