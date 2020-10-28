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وزير الرياضة يوجه بتغيير مسميات الجولات الثلاث المقبلة من الدوري السعودي

عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي

وزير الرياضة يوجه بتغيير مسميات الجولات الثلاث المقبلة من الدوري السعودي

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العربية.نت

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتغيير مسميات الجولات الثلاث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى أسماء ترتبط برئاسة السعودية قمة العشرين خلال العام الجاري.

وسيتم تغيير مسمى الجولة الثالثة والتي تنطلق يوم الخميس إلى جولة "رئاسة العشرين"، فيما سميت الجولة الرابعة بـ"لنلهم العالم بقمتنا" والخامسة بـ"قمة الرياض".

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر "تويتر": كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة.

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