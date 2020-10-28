"بيتي" مارتينيز.. رجل الأهداف القاتلة

واصل الأرجنتيني بيتي مارتينيز هوايته في تسجيل الأهداف الحاسمة، بعدما قاد النصر إلى نهائي كأس الملك، يوم الثلاثاء، على حساب أهلي جدة.

وأحرز اللاعب البالغ "27 عاما" هدف الفوز في الدقيقة 85، بعدما كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله يسيطر على مجريات اللعب، قبل أن يحسم مارتينيز اللقاء في لحظاته الأخيرة.

ودائما ما يضع اللاعب القادم من أتالانتا الأميركي بصمته في مباريات الكؤوس والأدوار الاقصائية بالإضافة إلى مواجهات الدوري، وكانت أولى أهدافه القاتلة في موسم 2014-2015، ضمن الأسبوع الـ 15 للدوري الأرجنتيني، أمام فريق أوليمبو، إذ سجل هدف التعادل لريفر بليت في الدقيقة 88.

وفي موسم 2018-2019 قاد الفريق الأرجنتيني إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، عندما سجل في الوقت المحتسب بدلا للضائع "90+5" من ركلة جزاء أمام غريميو البرازيلي، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وبعدها في نهائي كوبا ليبرتادوريس، حسم مارتينيز النهائي المثير لمصلحة ريفر بليت على حساب الغريم التقليدي بوكا جونيور، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد "ملعب سانتياغو برنابيو"، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة "120+2" من عمر الشوط الإضافي الثاني، أهدى بيتي اللقب إلى فريقه، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1، بعدما قتل آمال بوكا جونيورز بالتعادل في الوقت الحاسم.

وواصل اللاعب الذي انتقل إلى النصر في سبتمبر الماضي، هوايته في تسجيل الأهداف بالوقت الأخير من المباريات، عندما شارك في كأس العالم للأندية 2018، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث التي كسبها ريفر بليت برباعية نظيفة ضد كاشيما الياباني، إذ وضع بيتي مارتينيز بصمته في الدقيقة "90+3" من اللقاء مسجلا الهدف الرابع لفريقه.

وبعدما انتقل مارتينيز إلى أتالانتا الأميركي، نجح أيضا في تسجيل أهدافه الحاسمة، بداية من لقاء الأسبوع الـ 20 من منافسات الدوري الأميركي للمحترفين، وذلك أمام فريق دي سي يونايتد، حيث فك مارتينيز شفرة اللقاء في الدقيقة 89 بهدف من كرة رأسية، وعاد بعدها بثلاث دقائق ليصنع الهدف الثاني لأتلانتا ويساهم في منح الفريق نقاط الفوز، وبعدها بـ 9 جولات أيضا عاد ليلعب دوره في قتل المباريات، وهذه المرة كانت ضد فريق سان خوسيه إيرثكويكس، حينما كان يبحث الخصم عن هدف التعادل قبل أن ينهي مارتينيز اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة "90+2" من عمر المواجهة التي انتهت بنتيجة 3-1.

وودع مارتينيز فريقه الأميركي، بتسجيل هدف حاسم أيضا في الجولة الرابعة من الدوري لموسم 2019-2020، وذلك في شباك نادي ناشفيل، حيث كان أتالانتا متقدما بهدف مارتينيز الذي أحرزه في الشوط الأول، وبينما كان يبحث ناشفيل عن التعادل، أحرز الأرجنتيني هدف تأكيد الفوز لفريقه في الدقيقة 87، وهو آخر هدف له بقميص أتالانتا، إذ انتقل فيما بعد إلى النصر.

