القادسية يواصل التألق بفوز صعب على التعاون

واصل القادسية تألقه بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً أمام ضيفه التعاون 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في "جولة رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويدين القادسية بهذا الفوز لمدافعه الصربي أوروش فيتاس الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79.

وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي فرض سيطرته في الشوطين، في حين وضح تأثر التعاون بالغيابات والتي من أهمها حارسه البرازيلي كاسيو ومواطنيه المدافع إياغو سانتوس ولاعب الوسط ساندرو مانويل بالإضافة الى لبوروندي سيدريك أميسي الموقوف.

وسنحت فرصة خطيرة للقادسية للاعبه البرازيلي ايدسون الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس حسين شيعان.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية هجومه وكاد لاعبه الكولومبي دانيلو آسبريلا أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع التعاون وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 79 تمكن الصربي أوروش فيتاس مدافع القادسية من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك حارس التعاون حسين شيعان.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع مؤقتاً.