الاتحاد يستدرج الأهلي في ديربي مثير

تتجه الأنظار، يوم السبت، صوب استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة الكبير، في الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارةً كبيرة على عكس مبارياتهما السابقة كون اللقاء يُلعب مبكراً وتحديداً في المرحلة الثالثة، حيث إن هدف كل فريق المنافسة على اللقب.

ويبحث الاتحاد عن طريق العودة لسكة الانتصارات على غريمه التقليدي والتي غابت في آخر 8 سنوات بالدوري والتي شهدت سيطرة أهلاوية مطلقة.

وستكون هذه المباراة مهمة للغاية للاتحاد الذي يبحث عن فوزه الأول والذي سيمحي، من خلاله أدائه المتواضع الذي ظهر في آخر موسمين والذي كان فيه الفريق يصارع على البقاء حتى آخر مرحلة.

ويعلم الاتحاديون أن خسارتهم ستدخل الفريق في دوامة المشاكل الفنية، حيث سيبقى عند نقطةٍ واحدة ويبتعد كثيراً عن فرق الصدارة مبكراً.

وأعد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد العدة بعدما أبدى لاعبوه جاهزيةً كبيرة ويتقدمهم المصري أحمد حجازي الوافد الجديد، والذي من المتوقع أن يبدأ أساسياً بعد انتهاء الحجر الصحي الخاص به فجر يوم المباراة.

وبإمكان كاريلي الاستعانة بالثلاثي الجديد عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين وحمد المنصور لاعبي النصر السابقين بعد تأكد جاهزيتهم.

وسيفقد كاريلي الثنائي الصربي ألكسندر بيرجوفيتش وعبدالاله المالكي، بسبب مواصلة برنامجهما العلاجي المعد لهم.

وفشل الاتحاد في تحقيق أي فوز بالمرحلتين السابقتين عقب خسارته من أمام ضيفه الاتفاق 2-1، وتعادله أمام مضيفه الفتح 2-2، ليبقى في المركز 12 برصيد نقطة وحيدة.

وفي المقابل يتطلع الأهلي لمواصلة تفوقه أمام غريمه التقليدي والمضي قدماً نحو الصدارة بالعلامة الكاملة عقب فوزه في أول مباراتين له أمام مضيفه الباطن 1-صفر، وأمام ضيفه الوحدة بذات النتيجة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتفاق المتصدر.

ويأمل الأهلاويون في أن يتجاوز فريقهم الخروج من كأس الملك عقب الخسارة أمام النصر 2-1 يوم الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وقرر الصربي فلادان مدرب الأهلي مواصلة اعتماده على الحارس الشاب محمد الربيعي بسبب عدم اكتمال جاهزية حارسه المصاب محمد العويس وزميله ياسر المسيليم.