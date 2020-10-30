الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك والاتفاق يبحث عن الصدارة

يتطلع الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف نظيره ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الاتفاق عن المحافظة على صدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

واكتفى الهلال بنقطة وحيدة من مواجهته أمام أبها بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة السابقة، حيث كان متقدماً بهدف إلا أن أصحاب نجحوا بتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وكان الهلال قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزٍ صعب بنتيجة 1-صفر، أمام ضيفه العين الوافد الجديد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن متصدري الترتيب الاتفاق والأهلي.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في نهائي كأس الملك عقب فوزه أمام ضيفه أبها 2-صفر، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل يسعى ضمك للخروج على الأقل بنقطة من أمام اللقب والتي ستعطي الفريق دفعةً معنوية كبيرة للهروب من القاع.

وتلقى ضمك خسارتين متتاليتين في افتتاح موسمه حيث كانت الأولى أمام ضيفه الرائد 3-2، وفي المرحلة السابقة خسر من القادسية 2-1، ليبقى في المركز 15 بدون نقاط.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث الاتفاق عن المحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

واستهل الاتفاق موسمه ببدايةٍ قوية للغاية بعد تحقيقه انتصارين ثمينين أمام مضيفه اتحاد جدة 2-1، وبنفس النتيجة أمام ضيفه الباطن ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن وصيفه أهلي جدة.

وفي المقابل يأمل أبها في مواصلة أدائه المميز في الدوري بعدما اقتنص نقطةً ثمينة من أمام الهلال "حامل اللقب" في المرحلة السابقة.

وخسر أبها لقاءه الافتتاحي والذي كان أمام مضيفه الشباب 1-صفر، وخرج الفريق من بطولة كأس الملك عقب خسارته أمام مضيفه الهلال 2-صفر في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي.