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في الديربي.. اتحاد جدة يبحث عن فوز غائب منذ 3138 يوماً

الأهلي الاتحاد
لقاء سابق بين الأهلي والاتحاد

في الديربي.. اتحاد جدة يبحث عن فوز غائب منذ 3138 يوماً

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الرياض - فيصل الحربي

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3138 يوماً لم يعرف فيها الاتحاد طعم الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، وهي المدة الأطول في سلسلة عدم الخسارة بتاريخ ديربي جدة الممتد منذ عام 1977 والذي شهد أول لقاء بينهما بالدوري.

وأصبح لقاءات الاتحاد والأهلي سهلة للأخير الذي اعتاد حسم ديربي جدة لصالحه في السنوات الأخيرة من خلال مسابقة الدوري.

وسجّل الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ الديربي، حيث لم يعرف طعم الخسارة في آخر 16 مباراة خاضها أمام غريمه التقليدي الاتحاد.

وفي المقابل كانت أطول سلسلة عدم خسارة للاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي في الديربي هي عدم خسارته في 11 لقاء ابتداءً من عام 2003 وحتى عام 2009 وتحديداً لم يخسر خلال 2133 يوماً.

ونجح الأهلي في كسر هذه السلسلة حيث لم يخسر ديربي جدة منذ مارس 2012 والذي شهد آخر فوزٍ اتحادي بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، وتحديداً منذ 3138 يوماً.

وعلى غير العادة ستكون ظروف هذه المواجهة سانحة للفريقين كون المباراة تأتي في بداية الدوري وتحديداً بالمرحلة الثالثة حتى وإن كان الأهلي يملك أفضلية نقطية على غريمه حيث جمع 6 نقاط من مواجهتين في حين جمع الاتحاد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

والتقى الفريقان منذ آخر فوزٍ اتحادي في 16 مباراة انتصر الأهلي في 9 مباريات وتعادلا في 7 مباريات.

ويعتبر التشيلي سييرا مدرب الاتحاد المقال هو الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على الأهلي في السنوات الأخيرة، وكان ذلك حينما تغلب عليه 3-2 في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد في نسختها الأخيرة التي أقيمت عام 2017 إلا أنه تذوق طعم الخسارة مرتين في الدوري وتعادل أمامه في مواجهة وحيدة كانت الموسم الماضي.

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