12 لاعباً يخوضون ديربي جدة لأول مرة

سيكون ديربي جدة مختلفاً هذا الموسم عن المواسم السابقة، حيث إن آمال الفريقين لا تزال قائمة كون المسابقة في بدايتها إذ يلتقيان في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أطلق عليها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل اسم "رئاسة العشرين"، بالإضافة إلى تواجد 13 لاعباً يشاركون في الديربي لأول مرة.

وساهمت قرعة دوري كأس محمد بن سلمان في حضور الاثارة مبكراً بعدما أوقعتهما وجهاً لوجه في المرحلة الثالثة وهو ما سيجعل كل فريق يبحث عن النقاط والتي ستعطيه دافعاً للمنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من الأهلي يدخل المباراة بأفضلية على غريمه التقليدي، حيث إنه نجح بتحقيق العلامة الكاملة في أول مرحلتين، بعكس الاتحاد الذي اقتنص نقطةً وحيدة من تعادله الأخير أمام الفتح، في حين أنه خسر لقاءه الأول والذي كان أمام ضيفه الاتفاق 2-1.

وسيخوض 13 لاعباً الديربي لأول مرة يتقدمهم المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد وزميله البرازيلي برونو هنريكي وثلاثي النصر عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين وحمد المنصور ولاعب التعاون السابق عبدالمجيد السواط ومهاجم الحزم السابق عبدالرحمن اليامي.

وتعول الجماهير الاتحادية كثيراً على لاعبيها الجدد في إيقاف تفوق غريمهم التقليدي الأهلي والذي سيطر على الديربي في آخر 8 سنوات حيث لم يحقق الفوز سوا مرة وحيدة عام 2017 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وفي المقابل سيشارك 5 لاعبين لأول مرة في الديربي مع الأهلي وهم الصربي لجوبوميز فيجسا والروماني ألكسندرو ميتريتا والمغربي إدريس فتوحي والغاني صامويل أوسو ولاعب الشباب السابق حسن القيد.

وعلى الرغم من التعاقدات الأهلاوية إلا أن جماهير ناديهم يعولون كثيراً على هدافهم السوري عمر السومة، والذي تربطه علاقة وطيدة مع شباك الاتحاد بعد تسجيله 11 هدفاً في 10 مباريات ديربي خاضها مع فريقه منذ انتقاله في مطلع موسم 2014-2015.