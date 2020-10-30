5 أهداف تفصل السومة عن رقم مميز في ديربي جدة

بات السوري عمر السومة مهاجم الأهلي أقرب من أي وقتٍ مضى من كسر رقم هداف ديربي جدة مهاجم الاتحاد والأهلي السابق سعيد غراب، والذي لم يُكسر رقمه على الرغم من اعتزال عام 1982، حيث يفصلهما 5 أهداف فقط.

وأصبحت شباك الاتحاد مفضلة للسوري عمر السومة الذي اعتاد على التسجيل فيها منذ انتقاله إلى الأهلي مطلع موسم 2014-2015.

ويتصدر مهاجم الاتحاد والأهلي السابق سعيد غراب قائمة الأكثر تسجيلاً في ديربي جدة، بتسجيله 17 هدفاً منها هدف وحيد كان في شباك فريقه السابق الاتحاد بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي، يليه زميله مهاجم الأهلي حسام أبوداود والذي سجّل 14 هدفاً.

وسجّل السومة اسمه كمنافس شرس لانتزاع لقب الهداف التاريخي لديربي جدة بعد تسجيله 13 هدفاً حيث أصبح على بعد 5 أهداف لكسر رقم سعيد غراب الصامد منذ أكثر 40 عاماً.

وفي المركز الثالث يأتي البرازيلي سيرجيو ريكاردو والذي لعب للفريقين حيث سجّل 13 هدفاً، يليه مهاجم الاتحاد السابق حمزة إدريس بتسجيله 10 أهداف.

ومن أبرز النجوم التي خاضت الديربي مهاجم الأهلي السابق أمين دابو الذي سجّل 9 أهداف، وعبدالله فوال وخالد مسعد اللذان سجلا 8 أهداف.

ومن الأسماء البارزة في لقاءات ديربي جدة قائد الاتحاد السابق محمد نور والذي سجّل 7 أهداف متساوياً مع زميله صلاح المولد.