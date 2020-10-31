أبها يوقف انتصارات الاتفاق ويحقق فوزه الأول

حقق أبها انتصاره الأول بعدما ألحق بضيفه الاتفاق خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في جولة "رئاسة العشرين" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي انتظر حتى الدقيقة 24 حينما تمكن مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله سعيد آل حمسل في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وواصل أبها هجومه ونجح لاعبه الأسترالي كريغ غودوين بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني كثّف أبها هجومه وتمكن مهاجمه الأردني معاذ عفانة من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعدما أكمل تمريرة زميله صالح العمري بقدمه في شباك الاتفاق.

وفي العشر دقائق الأخيرة فرض الاتفاق سيطرته وتمكن لاعبه البديل حامد الغامدي من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من زميله السلوفاكي فيليب كيش ليراوغ الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه عبدالله السالم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+2 بعد متابعته تسديدة زميله حامد الغامدي العائدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.