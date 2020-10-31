اتحاد جدة ينهي الانتظار ويهزم الأهلي لأول مرة منذ 2012

كسر الاتحاد عقدة ديربي جدة بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مباريات جولة "رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الاتحاد نغمة الانتصار على غريمه التقليدي الاتحاد في الدوري منذ أكثر من 8 سنوات إذ أن آخر فوزٍ له في الديربي كان في مارس 2012 حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي وضحت رغبته الجامحة بتسجيل هدف السبق والذي حضر عند الدقيقة 8 حينما تابع مهاجمه البرازيلي رومارينيو عرضية زميله غاري رودريغيز العائدة من الحارس ياسر المسيليم ليضعها في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه الرأس أخضري غاري رودريغيز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليضع الكرة في شباك الأهلي.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وتسجيل هدف تقليص الفارق وكان قريباً من ذلك حينما تصدى مهاجمه السوري عمر السومة لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للاتحاد وتحديداً لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي برونو هنريكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وبدأ مشوار البحث عن الهدف الأول وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه الروماني ألكسندرو ميتريتا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة، ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله غاري رودريغيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي محاولاته وكاد مهاجمه عمر السومة أن يسجل الهدف الأول بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي ليما ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس غروهي.

وكثّف الأهلي محاولاته إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الاتحاد بعد تألق المدافع المصري أحمد حجازي الذي كان سداً منيعاً لهجمات غريمهم التقليدي في أول مباراة يخوضها لتنتهي المباراة بانتصار فريقه بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في السادس مؤقتاً.