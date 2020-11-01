جزائية بانيغا القاتلة تمنح الشباب نقاط النصر

حقق الشباب فوزاً ثميناً من أمام جاره النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام جولة "رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث كان النصر قريباً من التسجيل مبكراً حينما تلقى لاعبه البرازيلي بيتروس تمريرة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى إلا أنه تأخر بالتسديد ليمسك بها الحارس الليتواني أرلايوسكايس.

ورد الشباب سريعاً وسنحت للاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز فرصة محققة بعد تلقيه عرضية من زميله عبدالله فواز الصقور ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله عبدالله الشامخ إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للشباب وتحديداً لمهاجمه السنغالي ماخيتي ديوب الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل الهجمات التي بدأها النصر حينما أهدر لاعبه الأرجنتيني مارتينيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله رائد الغامدي إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 55 تمكن الشباب من افتتاح التسجيل عند طريق مدافعه أحمد شراحيلي الذي حول تمريرة زميله محمد سالم برأسه في شباك النصر.

ورد النصر سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 61 حينما تمكن لاعبه أيمن يحيى من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله مارتينيز لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وتواصلت إثارة المباراة حيث كاد الأرجنتيني بانيغا قائد الشباب أن يغالط حارس النصر جونز حينما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد النصر سريعاً وكاد مدافعه الكوري كيم جين سو أن يسجل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع الشباب وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 75 كاد الأرجنتيني باينغا أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الشامخ ليراوغ المدافع علي لاجامي وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 88 أهدر الأرجنتيني مارتينيز لاعب النصر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي بيتروس ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 90+6 نجح الأرجنتيني بانيغا قائد الشباب بتسجيل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالله الحمدان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي النصر بلا نقاط ليحتل المركز 14.